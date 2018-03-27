На Сумщине собираются перекрывать трассу Сумы-Киев

В среду, около Ромен местные селяне планируют перекрыть движение по трассе Сумы-Киев. Причиной является непредоставление Госгеокадастром разрешений на использование земель агрофирмой «Надія».
Акция состоится близ Роменского молокозавода (Ромны, ул.Киевская, 94), с 8:00 до 18:00.
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