Участковый задержал двух «металлистов»

Находясь на своем участке, участковый офицер полиции заметил двух местных жителей, которые конем перевозили металлические двери. Зная хорошо, что последние склонны к воровству, правоохранитель решил проверить законность «клади», и, как оказалось, не зря.
Как выяснил полицейский, металлический предмет весом более 200 кг они украли с местного неработающего предприятия. Похищенное собирались сдать в металлоприемный пункт, а деньги потратить на свои нужды.
«Мужчинам 47 и 30 лет, они уже имели ранее проблемы с законом, - рассказывает Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - В совершенной краже они сознались, мотивируя свой поступок отсутствием работы».
Сейчас металлические двери изъяты и возвращены владельцам. Уголовное производство, открытое по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража», уже направлено в суд. За содеянное подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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