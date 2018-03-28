Участковый задержал двух «металлистов» Двое жителей одного из населенных пунктов Шосткинского района в поисках денег похитили с неработающего предприятия 200-килограммовые металлические двери.

Находясь на своем участке, участковый офицер полиции заметил двух местных жителей, которые конем перевозили металлические двери. Зная хорошо, что последние склонны к воровству, правоохранитель решил проверить законность «клади», и, как оказалось, не зря.

Как выяснил полицейский, металлический предмет весом более 200 кг они украли с местного неработающего предприятия. Похищенное собирались сдать в металлоприемный пункт, а деньги потратить на свои нужды.

«Мужчинам 47 и 30 лет, они уже имели ранее проблемы с законом, - рассказывает Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - В совершенной краже они сознались, мотивируя свой поступок отсутствием работы».

Сейчас металлические двери изъяты и возвращены владельцам. Уголовное производство, открытое по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража», уже направлено в суд. За содеянное подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.