В Кролевце критическое состояние очистных сооружений водоканала С 10 апреля на объекте «Очистные сооружения КП «Кролевецводоканал» начата срочная очистка карт (полей фильтрации) в связи с критическим положением: водой заполнены все 16 резервуаров.

Об этом сообщили в Кролевецком горсовета.

«Работы по очистке не проводились последние 20 лет. 10 лет назад было почищено только три последние карты. Помощь в очистке предоставляет предприниматель И.М.Шеремеревич.

Состояние - аварийное!

Настроение - оптимистическое!

Кролевчане, пожалуйста, обращайте внимание на то, как ведут себя ручьи и озера (наполняемость водой, течения и т.д.) в ваших районах!

Городской совет на связи по тел. 9-55-42!

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Спасибо за поддержку и понимание!» - говорится в сообщении.