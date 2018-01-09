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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:51188

В Кролевце критическое состояние очистных сооружений водоканала

С 10 апреля на объекте «Очистные сооружения КП «Кролевецводоканал» начата срочная очистка карт (полей фильтрации) в связи с критическим положением: водой заполнены все 16 резервуаров.

Об этом сообщили в Кролевецком горсовета.

«Работы по очистке не проводились последние 20 лет. 10 лет назад было почищено только три последние карты. Помощь в очистке предоставляет предприниматель И.М.Шеремеревич.

Состояние - аварийное!

Настроение - оптимистическое!

Кролевчане, пожалуйста, обращайте внимание на то, как ведут себя ручьи и озера (наполняемость водой, течения и т.д.) в ваших районах!

Городской совет на связи по тел. 9-55-42!

Сообщения в Фейсбуке читаем круглосуточно!

Спасибо за поддержку и понимание!» - говорится в сообщении.

Общество Кролевец Очистные сооружения
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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