В Кролевце критическое состояние очистных сооружений водоканала

Об этом сообщили в Кролевецком горсовета.
«Работы по очистке не проводились последние 20 лет. 10 лет назад было почищено только три последние карты. Помощь в очистке предоставляет предприниматель И.М.Шеремеревич.
Состояние - аварийное!
Настроение - оптимистическое!
Кролевчане, пожалуйста, обращайте внимание на то, как ведут себя ручьи и озера (наполняемость водой, течения и т.д.) в ваших районах!
Городской совет на связи по тел. 9-55-42!
Сообщения в Фейсбуке читаем круглосуточно!
Спасибо за поддержку и понимание!» - говорится в сообщении.
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