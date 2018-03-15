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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:14241

В Глухове «заминировали» школу

22-летний глуховчанин сообщил школьном вахтеру о том, что заложил в помещении взрывчатку.

Сегодня, 10 апреля, около 14:10 в дежурную часть Глуховского отдела полиции поступило сообщение от администрации одной из городских школ о том, что якобы в помещении учебного заведения находится взрывчатка.

На место происшествия была немедленно направлена следственно-оперативная группа и несколько групп «быстрого реагирования», были вызваны кинологическая и взрыво-техническая службы. Учеников и персонал школы эвакуировали, здание окружили и взяли под охрану.

На месте происшествия работают сотрудники службы безопасности и прокуратуры, спецслужбы полиции и спасатели, также дежурят экипажи «скорой» и работники местного газового хозяйства.

Как выяснилось в ходе первоочередных следственных действий, о якобы заложенной взрывчатке вахтеру сообщил один из местных жителей. Он вместе со своим приятелем приходил в школу забрать младшего брата, и у него с вахтером возникла словесная перепалка. В конце концов, покидая помещение учебного заведение, парень сообщил о взрывчатке. Однако бдительный служащий такого розыгрыша не понял и сообщил об угрозе взрыва администрацию.

Парня и его приятеля оперативно нашли и доставили в районный отдел полиции, где они сейчас общаются со следователями. В рамках уголовного производства, открытого по  ч.1 ст. 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями), ведутся соответствующие проверки.

Осмотр учебного заведения продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Глухов Минирование
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