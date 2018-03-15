В Глухове «заминировали» школу

Сегодня, 10 апреля, около 14:10 в дежурную часть Глуховского отдела полиции поступило сообщение от администрации одной из городских школ о том, что якобы в помещении учебного заведения находится взрывчатка.
На место происшествия была немедленно направлена следственно-оперативная группа и несколько групп «быстрого реагирования», были вызваны кинологическая и взрыво-техническая службы. Учеников и персонал школы эвакуировали, здание окружили и взяли под охрану.
На месте происшествия работают сотрудники службы безопасности и прокуратуры, спецслужбы полиции и спасатели, также дежурят экипажи «скорой» и работники местного газового хозяйства.
Как выяснилось в ходе первоочередных следственных действий, о якобы заложенной взрывчатке вахтеру сообщил один из местных жителей. Он вместе со своим приятелем приходил в школу забрать младшего брата, и у него с вахтером возникла словесная перепалка. В конце концов, покидая помещение учебного заведение, парень сообщил о взрывчатке. Однако бдительный служащий такого розыгрыша не понял и сообщил об угрозе взрыва администрацию.
Парня и его приятеля оперативно нашли и доставили в районный отдел полиции, где они сейчас общаются со следователями. В рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст. 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями), ведутся соответствующие проверки.
Осмотр учебного заведения продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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