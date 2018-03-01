Три сумские школы изменили название

Такое решение приняли, учитывая принятие нового Закона Украины «Об образовании».
Отныне Коммунальное учреждение Сумская общеобразовательная школа I-III ступеней № 19 им. М.С. Нестеровского г. Сумы Сумской области называется Сумское заведение общего среднего образования I-III ступеней № 19 им. М.С. Нестеровского Сумского городского совета; Коммунальное учреждение Сумская общеобразовательная школа I-III ступеней № 21 г. Сумы, Сумской области - Сумское заведение общего среднего образования I-III ступеней № 21 Сумского городского совета; Коммунальное учреждение Сумская общеобразовательная школа I-III ступеней № 26 г. Сумі, Сумской области - Сумское заведение общего среднего образования I-III ступеней № 26 Сумского городского совета.
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