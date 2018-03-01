Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:21264

Три сумские школы изменили название

На мартовской сессии городского совета депутаты поддержали решение об изменении названия трех общеобразовательных учебных заведений.

Такое решение приняли, учитывая принятие нового Закона Украины «Об образовании».

Отныне Коммунальное учреждение Сумская общеобразовательная школа I-III ступеней № 19 им. М.С. Нестеровского г. Сумы Сумской области называется Сумское заведение общего среднего образования I-III ступеней № 19 им. М.С. Нестеровского Сумского городского совета; Коммунальное учреждение Сумская общеобразовательная школа I-III ступеней № 21 г. Сумы, Сумской области - Сумское заведение общего среднего образования I-III ступеней № 21 Сумского городского совета; Коммунальное учреждение Сумская общеобразовательная школа I-III ступеней № 26 г. Сумі, Сумской области - Сумское заведение общего среднего образования I-III ступеней № 26 Сумского городского совета.

Общество Образование Школа № 19 Школа № 21 Школа № 26 Школы
view counter

По тематике

04.04.2018 16:18

11 учебных заведений Сум оборудуют индивидуальными электро-теплопунктами

Депутаты городского совета приняли решение «Об утверждении существенных условий энергосервисного договора»....

28.03.2018 11:04

Сумская классическая гимназия - в сотне лучших школ Украины

Коммунальное учреждение «Сумская классическая гимназия» Сумского городского совета попала в рейтинг «100 лучших школ Украины», составленного экспертами журнала «Фокус»....

В Сумах педагоги готовятся к работе в рамках концепции «Новая украинская школа»
07.03.2018 12:11

В Сумах педагоги готовятся к работе в рамках концепции «Новая украинская школа»

В конце февраля на базе школы № 30 «Уникум» и школы № 27 прошли обучающие тренинги для учителей, которые с...

06.03.2018 09:48

В Сумах на базе ПТУ создадут учебно-практический центр

МОН утвердило Перечень учреждений профессионального образования, на базе которых в 2018 году создадут учебно-практические центры (УПЦ)....

01.03.2018 13:47

В Ахтырке из-за непогоды закрыли все школы

Обучение в школах Ахтырки приостановлено....

Новости

На Сумщине у наркомана изъяли почти сотню патронов и 150 г «травки»
Сегодня 15:40
На Сумщине браконьер пытался избить пограничников
Сегодня 15:37
В центре Сум серьезная коммунальная авария
Сегодня 15:19
Повідомлення ТОВ "Сумитеплоенерго"
Сегодня 15:16
В Сумах продолжаются ремонты в больницах
Сегодня 15:00
Со следующей недели в Сумах начнутся гидравлические испытания теплосетей
Сегодня 14:21
У экс-главного коммунальщика Сум зарплата выросла в два раза
Сегодня 13:54
В Сумах задержали армянина-нелегала, который приехал в поисках жены
Сегодня 13:45
В Глухове пожарным удалось спасти от уничтожения огнем жилой дом
Сегодня 13:39
В Сумах за сутки спасатели четыре раза проводили демеркуризацию помещений
Сегодня 13:32
На Сумщине начал гореть сухостой
Сегодня 13:09
Сумской евроклуб отметили чиновники ЕС
Сегодня 13:00
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.