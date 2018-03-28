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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:33197

«Сумы» проиграли первый раз в году (видео)

В перенесенном матче 23-го тура один из претендентов на УПЛ «Ингулец» одержал победу на нейтральном поле над «Сумами».

Матч прошел сегодня, 10 апреля, на базе ФК «Полтава» в Копылах. ПФК «Сумы» (13-ое место с 29 очками) принимал «Ингулец» из Петрово (третье место с 51 очком).

В первом тайме петровчане чаще атаковали, в итоге, забив. После подачи из глубины Старущенко отбил мяч перед собой. На нейтральном мяче первым оказался Акименко, в то время как голкипер почесал по голове форварда номинальных гостей. Рефери после атаки на себя со стороны футболистов петровчан «точку» все же поставил, и сам пострадавший ее реализовал.

Во втором тайме сумчане игру выровняли, проведя несколько перспективных атак, но оборона «Ингульца» со всеми угрозами справлялась. Одной из немногих возможностей был выход Дурая практически под нулевым углом на ворота Ганева, однако переиграть голкипера не удалось.

Сумчане теряют возможность еще оторваться от зоны вылета, над которой у них преимущество в четыре балла. Их следующий соперник – «Рух» из Винников, пишет ua-football.com.

Копылы. УТБ ФК «Полтава»

«Сумы» - «Ингулец» (Петрово) 0:1

Голы: Акименко 27 (пен.)

«Сумы»: Старущенко, Воронин, Дурай, Галенко (Рафальский 56), Галенков, Богачев, Яворский, Мурашов (Луговой 74), Акубардия, Вечурко, Лиховидько

«Ингулец»: Ганев, Синегуб, Лупашко, Балан, Дорошенко (Гончаренко 90+2), Павлов, Кучеренко, Акименко (Сичинава 74), Мишуренко (Рябушко 85), Клименко, Запорожец (Павелько 88)

Предупреждения: Богачев 22, Акубардия 23, Старущенко 27, Рафальский 85 - Акименко 32, Павлов 42

Спорт ПФК «Сумы» Футбол
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