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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:49229

Сумщина помогает Краматорскому пограничному отряду

Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко передал от Сумщины гуманитарный груз Краматорскому пограничному отряду.

Николай Клочко вместе со своим замом Иваном Боршошем привезли подразделениям пограничной службы, которые выполняют задачи в зоне проведения АТО, 7 тонн продуктов питания и 15 куб.м лесоматериалов, которые будут использоваться для укрепления защитных сооружений.

Николай Клочко поблагодарил пограничников за то, что они защищают Украину на ее рубежах и дарят жителям Сумщины возможность жить и работать под мирным небом.

«Верю, что благодаря мужеству, смелости и стойкости каждого из вас наше государство выстоит в этой гибридной войне, - отметил Николай Клочко. - Я благодарю вас за это и хочу низко поклониться. И этой гуманитарной помощью от нашей области я еще раз хочу подтвердить, что с вами Сумщина, с вами Украина».

Начальник Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы генерал-майор Владимир Бондарь и начальник Краматорского пограничного отряда полковник Анатолий Федорчук поблагодарили руководство Сумщины за гуманитарный груз и за неравнодушие к службе пограничников в зоне АТО.

Общество Пограничники
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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