Сумщина помогает Краматорскому пограничному отряду

Николай Клочко вместе со своим замом Иваном Боршошем привезли подразделениям пограничной службы, которые выполняют задачи в зоне проведения АТО, 7 тонн продуктов питания и 15 куб.м лесоматериалов, которые будут использоваться для укрепления защитных сооружений.
Николай Клочко поблагодарил пограничников за то, что они защищают Украину на ее рубежах и дарят жителям Сумщины возможность жить и работать под мирным небом.
«Верю, что благодаря мужеству, смелости и стойкости каждого из вас наше государство выстоит в этой гибридной войне, - отметил Николай Клочко. - Я благодарю вас за это и хочу низко поклониться. И этой гуманитарной помощью от нашей области я еще раз хочу подтвердить, что с вами Сумщина, с вами Украина».
Начальник Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы генерал-майор Владимир Бондарь и начальник Краматорского пограничного отряда полковник Анатолий Федорчук поблагодарили руководство Сумщины за гуманитарный груз и за неравнодушие к службе пограничников в зоне АТО.
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