«СумДУ» вышел в финал четырех чемпионата Украины по футзалу 10 апреля в Сумах прошел ответный матч чемпионата Украины по футзалу среди студентов между командами «СумДУ» и «Рятівник-ЧІПБ» (Черкассы).

После тяжелой победы в Черкассах 4:3, в домашнем матче игроки СумГУ решили сразу взять ход игры в свои «ноги» и отобрать любые шансы у соперника. Забив по 4 мяча в каждом из таймов, пропустив в ответ лишь по одному, сумчане уверенно переиграли гостей из Черкасс. С результатом 8:2 в пользу СумГУ они отправляются в финал четырех. Голы забивали: Игумнов (2), Катеринин (8, 33), Мысловский (12), Зеленкевич (20, 30), Колесник (22), Куц (30).