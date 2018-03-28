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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:32243

«СумДУ» вышел в финал четырех чемпионата Украины по футзалу

10 апреля в Сумах прошел ответный матч чемпионата Украины по футзалу среди студентов между командами «СумДУ» и «Рятівник-ЧІПБ» (Черкассы).

После тяжелой победы в Черкассах 4:3, в домашнем матче игроки СумГУ решили сразу взять ход игры в свои «ноги» и отобрать любые шансы у соперника. Забив по 4 мяча в каждом из таймов, пропустив в ответ лишь по одному, сумчане уверенно переиграли гостей из Черкасс. С результатом 8:2 в пользу СумГУ они отправляются в финал четырех. Голы забивали: Игумнов (2), Катеринин (8, 33), Мысловский (12), Зеленкевич (20, 30), Колесник (22), Куц (30).

Спорт МФК СумДУ Футзал
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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