«СумДУ» вышел в финал четырех чемпионата Украины по футзалу

После тяжелой победы в Черкассах 4:3, в домашнем матче игроки СумГУ решили сразу взять ход игры в свои «ноги» и отобрать любые шансы у соперника. Забив по 4 мяча в каждом из таймов, пропустив в ответ лишь по одному, сумчане уверенно переиграли гостей из Черкасс. С результатом 8:2 в пользу СумГУ они отправляются в финал четырех. Голы забивали: Игумнов (2), Катеринин (8, 33), Мысловский (12), Зеленкевич (20, 30), Колесник (22), Куц (30).
Во вторник, 10 апреля, команда Сумского государственного университета сыграет на паркете легкоатлетический манежа ответный матч раунда плей-офф чемпионата Украины по...
Сегодня, 6 апреля, в Сумах пройдут решающие матчи чемпионата Украины по футзалу во второй лиге....
В Полтаве завершился чемпионат Украины по футзалу среди девушек U17....
В первом матче раунда плей-офф студенческого чемпионата Украины подопечные Сергея Песоцкого со счетом 4:3 обыграли на выезде черкасский “Рятивнык-ЧИПБ”....
Сегодня, 5 апреля, в Сумах прошли полуфинальные игры чемпионата Украины по футзалу во второй лиге....