Трассу «Сумы – Киев» перекрыли аграрии Сегодня, 11 апреля, работники агрофирмы «Надія» на Роменщине перекрыли дорогу.

Акция проходит вблизи Роменского молокозавода. Устроили ее против действий Госгеокадастра, который не выдает предприятию документов на землю, пишет UA:СУМИ.

Акция началась в 10.30. По словам ее участников, трасса Сумы-Киев будет не проездная до 18.00.