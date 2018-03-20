Трассу «Сумы – Киев» перекрыли аграрии

Акция проходит вблизи Роменского молокозавода. Устроили ее против действий Госгеокадастра, который не выдает предприятию документов на землю, пишет UA:СУМИ.
Акция началась в 10.30. По словам ее участников, трасса Сумы-Киев будет не проездная до 18.00.
11 апреля в Роменском районе будут перекрывать трассу Сумы-Киев....
Полицейские Роменского отдела полиции разыскивают афериста, который под предлогом активации банковской карты, выведал у 46-летнего жителя района необходимые конфиденциальные данные...
Чтобы заработать легких денег, 29-летний житель Роменского района решил обокрасть один из местных фермерских хозяйств....
Пытаясь обогатиться за чужой счет, 22-летний ранее судимый роменчанин обокрал местный нежилой дом....
Они требовали возвращения возмещений НДС на масличные культуры...