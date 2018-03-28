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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:21226

Апелляционный суд арестовал деньги депутата Степченко, подозреваемого в вымогательстве взятки

Апелляционный суд Сумской области отменил решение местного суда, которым было отказано в аресте имущества сумского депутата.

Речь идет о депутате Сумского горсовета Вячеславе Степченко. Правоохранительные органы подозревают его в том, что он, пользуясь полномочиями в органе местного самоуправления, требовал от частного предпринимателя 4,5 тыс. долларов США за продление срока аренды земельного участка. Депутат городского совета был задержан, и ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

На основании постановления Заречного районного суда г. Сумы в доме, где проживает депутат, был проведен обыск, во время которого были изъяты денежные средства в сумме 13 100 долларов США. Следователь обратился в суд первой инстанции с ходатайством об аресте найденных денежных средств, поскольку они могут быть доказательством совершения подозреваемым другого преступления. Следственный судья, рассмотрев материалы производства, в удовлетворении ходатайства отказал, ссылаясь на его необоснованность.

Не соглашаясь с таким решением суда, прокуратура подала апелляционную жалобу, в которой просила отменить определение суда первой инстанции и направить на новое рассмотрение. Сторона защиты против удовлетворения апелляционной жалобы возражала. В судебном заседании выступал и сам депутат, и его теща, и ее адвокат. Женщина доказывала в суде, что является владельцем имущества. Отмечала, что является владелицей квартиры, и найденные в ней деньги также принадлежат ей. Эти средства она собирала и откладывала на лечение. Зарабатывала тем, что продавала выращенные в условиях домашнего хозяйства продукты питания. Прокурор в судебном заседании ставил под сомнение слова стороны защиты о принадлежности владелице квартиры денежных средств, поскольку как свидетельствует справка из фискальных органов, женщина не имела таких заработков, которые дали бы ей возможность накопить такие сбережения. Кроме того, деньги были найдены в сейфе депутата, где хранилась и его оружие.

Коллегия судей апелляционного суда, рассмотрев материалы уголовного производства, частично удовлетворила апелляционную жалобу прокуратуры. Было отменено определение суда первой инстанции, суд постановил новое решение, которым на изъятые во время обыска денежные средства наложила арест.

Право Взятка Вячеслав Степченко
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