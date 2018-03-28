На Сумщине дали 11 лет за убийство хозяйки старинной иконы По принципиальной позиции прокуратуры к 11 годам лишения свободы осужден мужчина за дерзкое преступление в 2011 году.

Прокуратурой Сумской области поддержано государственное обвинение в отношении 40-летнего жителя г. Путивль, который совершил ряд преступлений.

В частности, установлено и доказано в суде, что обвиняемый, который до этого в местах лишения свободы провел около 15 лет, еще 22 июня 2011 года, находясь со знакомым на рыбалке, узнал, что в с. Новая Слобода Путивльского района у местной жительницы на стене висит старинная ценная икона. В тот день около 23 часов мужчина через окно проник в дом и пытался похитить образ, однако был уличен хозяйкой дома. Женщина пыталась отчаянно отобрать святыню, однако злоумышленник ударил ее по голове железной палкой. Упав на пол, потерпевшая начала кричать. Чтобы ее остановить, мужчина нанес палкой более 40 ударов по голове и туловищу. От полученных травм женщина скончалась через несколько дней в больнице.

Тогда привлечь к ответственности злоумышленника так и не удалось. Однако уже в 2016 году мужчина совершил несколько мелких краж и был задержан правоохранителями. После этого было активизировано досудебное следствие о похищении иконы и нанесение тяжких телесных повреждений потерпевшей. По результатам проведенной работы получено достаточно доказательств причастности злоумышленника еще и к преступлению 2011 года.

Приговором суда первой инстанции обвиняемый признан виновным по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего), ч. 2 ст. 185 (кража) и ч. 4 ст. 187 (разбой, соединенный с причинением тяжких телесных повреждений) УК Украины, и ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества, кроме жилья, сообщает пресс-служба прокуратуры области.