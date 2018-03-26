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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:59546

На Сумщине студенту могут дать пожизненное заключение за двойное убийство

19-летний студент, который убил своего одногруппника и его мать, оставшуюся жизнь может провести за решеткой.

Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 19-летнего юноши, который лишил жизни своего 17-летнего товарища и его 36-летнюю мать.

Напомним: трагедия произошла 26 октября 2017 года. Тогда около 6 утра житель Ахтырского района с. Гай-Мошенка подошел к собственному жилищу, в котором находились его жена и сын. Хозяин дома, зная, что его семья дома, долгое время стучал в дверь, но никто не отзывался. Мужчина разбил окно, чтобы открыть дверь изнутри. Когда он зашел в дом, увидел окровавленное тело своей жены без признаков жизни. Прибыв по вызову, следственно-оперативная группа в другой комнате обнаружила еще и тело парня.

За считанные часы удалось установить, а затем и задержать молодого человека, обвиняемого в убийстве женщины и парня. Им оказался одногруппник погибшего, проживающий на соседней улице. Накануне вечером он пришел в гости к товарищу, они распивали спиртные напитки. Между юношами возникла ссора, во время которой гость схватил со стола нож и ударил несколько раз в шею парня, а потом и его мать, которая забежала в комнату, услышав крик сына.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 115 и п 9,13 ч. 2 ст. 115 (убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку и убийство с целью скрыть другое преступление, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Ахтырский район Убийство
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