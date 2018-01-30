На Сумщине за сутки обнаружено 6 боеприпасов времен войны За 10 апреля местным населением было обнаружено 5 артиллерийских снарядов (152,122, 45 мм) и одну противотанковую гранату времен Второй мировой войны.

В 10:20 в Службу спасения «101» поступила информация о том, что в г.Сумы на ул.Садовая в частном домовладении при проведении демонтажа хозяйственной постройки владелец обнаружил предмет, похожий на боеприпас. На место вызова прибыли спасатели, которые установили, что находка – 122-мм. артснаряд.

В 14:20 в Роменском районе в с. Биловодское во время укладки водосточной трубы в траншее экскаватор откопал, как позже было установлено снаряд калибра 152 мм. Опасный предмет находился на расстоянии 30 м от жилых домов.

В 18:00 искатели металлолома сообщили голове Валеевского сельсовета о том, что в 2 км от села в лесополосе они наткнулись на несколько предметов, похожих на взрывоопасные. Об этом чиновник сообщил оперативные службы. Специалисты идентифицировали находку как 3 артснаряда и противотанковую гранату.

На местах обнаружения взрывоопасных предметов правоохранителями выставлена охрана, предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегиональный центр быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (Ромны).

Спасатели отмечают: любые боеприпасы времен прошлых войн, независимо от их размеров, представляют значительную угрозу для населения. Поэтому, запомните и научите детей: при обнаружении предметов, похожих на снаряды, мины и другие взрывоопасные предметы, категорически запрещается их трогать, а тем более переносить. Необходимо прекратить любые работы в районе находки, не пользоваться вблизи средствами связи, так как это может спровоцировать взрыв. Надо сообщить окружающих о возможной опасности и срочно проинформировать местные органы власти, правоохранителей или непосредственно Службу спасения по телефону «101».

Помните! Обезвреживание данных предметов могут осуществлять только соответствующие специалисты - пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.