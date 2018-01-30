Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:16125

На Сумщине за сутки обнаружено 6 боеприпасов времен войны

За 10 апреля местным населением было обнаружено 5 артиллерийских снарядов (152,122, 45 мм) и одну противотанковую гранату времен Второй мировой войны.

В 10:20 в Службу спасения «101» поступила информация о том, что в г.Сумы на ул.Садовая в частном домовладении при проведении демонтажа хозяйственной постройки владелец обнаружил предмет, похожий на боеприпас. На место вызова прибыли спасатели, которые установили, что находка – 122-мм. артснаряд.

В 14:20 в Роменском районе в с. Биловодское во время укладки водосточной трубы в траншее экскаватор откопал, как позже было установлено снаряд калибра 152 мм. Опасный предмет находился на расстоянии 30 м от жилых домов.

В 18:00 искатели металлолома сообщили голове Валеевского сельсовета о том, что в 2 км от села в лесополосе они наткнулись на несколько предметов, похожих на взрывоопасные. Об этом чиновник сообщил оперативные службы. Специалисты идентифицировали находку как 3 артснаряда и противотанковую гранату.

На местах обнаружения взрывоопасных предметов правоохранителями выставлена охрана, предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегиональный центр быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (Ромны).

Спасатели отмечают: любые боеприпасы времен прошлых войн, независимо от их размеров, представляют значительную угрозу для населения. Поэтому, запомните и научите детей: при обнаружении предметов, похожих на снаряды, мины и другие взрывоопасные предметы, категорически запрещается их трогать, а тем более переносить. Необходимо прекратить любые работы в районе находки, не пользоваться вблизи средствами связи, так как это может спровоцировать взрыв. Надо сообщить окружающих о возможной опасности и срочно проинформировать местные органы власти, правоохранителей или непосредственно Службу спасения по телефону «101».

Помните! Обезвреживание данных предметов могут осуществлять только соответствующие специалисты - пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Право Устаревшие боеприпасы
view counter

По тематике

19.03.2018 16:03

На Сумщине за неделю уничтожено 6 устаревших боеприпасов

В течение недели группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны) были уничтожены...

12.03.2018 15:12

На Сумщине полицейские изъяли в частном домохозяйстве устаревшие боеприпасы

Пять минометных мин и артснаряд времен Второй мировой войны хранил дома житель одного из сел Белопольского района....

09.02.2018 17:19

В Лебедине нашли устаревший боеприпас

8 февраля в 13:40 в Службу спасения «101» поступила информация об обнаружении подозрительного металлического предмета на окраине г. Лебедин....

01.02.2018 12:40

Пиротехники уничтожили устаревший артснаряд

31 января в 15:30 группа пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны) провела...

Ахтырчанин обнаружил устаревший боеприпас
30.01.2018 11:09

Ахтырчанин обнаружил устаревший боеприпас

29 января в 15:00 в Службу спасения «101» поступила информация об обнаружении подозрительного металлического предмета в пер. Ярмарочном в г....

Новости

В центре Сум серьезная коммунальная авария
Сегодня 15:19
Повідомлення ТОВ "Сумитеплоенерго"
Сегодня 15:16
Со следующей недели в Сумах начнутся гидравлические испытания теплосетей
Сегодня 14:21
У экс-главного коммунальщика Сум зарплата выросла в два раза
Сегодня 13:54
В Сумах задержали армянина-нелегала, который приехал в поисках жены
Сегодня 13:45
В Глухове пожарным удалось спасти от уничтожения огнем жилой дом
Сегодня 13:39
В Сумах за сутки спасатели четыре раза проводили демеркуризацию помещений
Сегодня 13:32
На Сумщине начал гореть сухостой
Сегодня 13:09
Сумской евроклуб отметили чиновники ЕС
Сегодня 13:00
На Сумщине фейковый банкир обогатился почти на 10 000 гривен
Сегодня 12:36
В Сумах отправили в армию сотню призывников
Сегодня 12:24
На Сумщине за сутки обнаружено 6 боеприпасов времен войны
Сегодня 12:16
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.