В Сумах отправили в армию сотню призывников Сегодня, 11 апреля, в Сумах прошла торжественная отправка в ряды Вооруженных Сил Украины более 100 человек молодого пополнения, которые отправляются в учебные центры Вооруженных Сил Украины.

Этой весной в армию пойдут служить более 600 граждан из Сумской области. Около 200 призывников пополнят ряды Нацгвардии, по 50 ребят попадут служить в Государственную специальную службу транспорта и Государственную пограничную службу, а более 300 пойдут в ряды ВС Украины.

Торжества проходили возле Мемориала погибшим участникам боевых действий в Афганистане: призывников провожали напутственным словом руководство области и города, седовласые ветераны, участники боевых действий в Афганистане, участники АТО, военный комиссар полковник Тарас Давыденко и капитан Артем Дегтярев. Божье благословение молодым воинам дал архиепископ УПЦ КП Мефодий.

К месту проведения торжеств призывники выдвигались под торжественные марши в сопровождении военного оркестра 27-й Сумской РеАБр. Поэтому все желающие сумчане имели возможность пожелать счастливого пути будущим защитникам Родины, сообщили в областном военкомате.