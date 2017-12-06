В Сумах отправили в армию сотню призывников

Этой весной в армию пойдут служить более 600 граждан из Сумской области. Около 200 призывников пополнят ряды Нацгвардии, по 50 ребят попадут служить в Государственную специальную службу транспорта и Государственную пограничную службу, а более 300 пойдут в ряды ВС Украины.
Торжества проходили возле Мемориала погибшим участникам боевых действий в Афганистане: призывников провожали напутственным словом руководство области и города, седовласые ветераны, участники боевых действий в Афганистане, участники АТО, военный комиссар полковник Тарас Давыденко и капитан Артем Дегтярев. Божье благословение молодым воинам дал архиепископ УПЦ КП Мефодий.
К месту проведения торжеств призывники выдвигались под торжественные марши в сопровождении военного оркестра 27-й Сумской РеАБр. Поэтому все желающие сумчане имели возможность пожелать счастливого пути будущим защитникам Родины, сообщили в областном военкомате.
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