На Сумщине фейковый банкир обогатился почти на 10 000 гривен

В Недригайловское отделение полиции обратился 59-летний мужчина. Он сообщил, что стал жертвой мошенника. Как выяснилось, днем на его мобильный поступил звонок от незнакомца, который, назвавшийся сотрудником одного из мощных банков Украины, сообщил, что по каким-то причинам карточка мужчины заблокирована. Для того, чтобы восстановить ее действие, рассказал, что нужно обновить определенную информацию. В разговоре с мужчиной злоумышленник узнал номер банковской карты и пин-код, после чего со счета своей жертвы снял все имеющиеся деньги в сумме почти 10 000 гривен.
Полиция по данному факту открыла уголовное производство по ч.1 ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и начала следственные действия с целью установления личности мошенника. А правоохранители в очередной раз обращаются к гражданам с просьбой, быть осторожными во время разговоров по телефону с незнакомцами, не называть им секретную информацию по своей банковской карте и помнить, что настоящие банкиры не выспрашивают подобной информации у своих клиентов и тем более не проводят никаких банковских операций по телефону. Подобные звонки поступают только от аферистов, сообщает отдел коммуникаций полиции Сумщины.
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