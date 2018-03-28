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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:36170

На Сумщине фейковый банкир обогатился почти на 10 000 гривен

Злоумышленник позвонил и сообщил, что карта 59-летнего жителя Недригайловского района заблокирована, после чего выведал секретную информацию и снял со счета банковской карты все сбережения.

В Недригайловское отделение полиции обратился 59-летний мужчина. Он сообщил, что стал жертвой мошенника. Как выяснилось, днем на его мобильный поступил звонок от незнакомца, который, назвавшийся сотрудником одного из мощных банков Украины, сообщил, что по каким-то причинам карточка мужчины заблокирована. Для того, чтобы восстановить ее действие, рассказал, что нужно обновить определенную информацию. В разговоре с мужчиной злоумышленник узнал номер банковской карты и пин-код, после чего со счета своей жертвы снял все имеющиеся деньги в сумме почти 10 000 гривен.

Полиция по данному факту открыла уголовное производство по ч.1 ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и начала следственные действия с целью установления личности мошенника. А правоохранители в очередной раз обращаются к гражданам с просьбой, быть осторожными во время разговоров по телефону с незнакомцами, не называть им секретную информацию по своей банковской карте и помнить, что настоящие банкиры не выспрашивают подобной информации у своих клиентов и тем более не проводят никаких банковских операций по телефону. Подобные звонки поступают только от аферистов, сообщает отдел коммуникаций полиции Сумщины.

Право Мошенничество Недригайловский район
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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