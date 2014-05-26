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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:0099

Сумской евроклуб отметили чиновники ЕС

Представительство ЕС выбрало 10 евроклубов, которые победили в конкурсе на лучшую идею проекта.

Победители получат консультационную и финансовую поддержку для реализации своих проектов. Среди победителей есть и проект сумчан - «Европейский след в наших городах» (евроклуб «ЕвроStar» (Сумы). Всего на конкурс поступило 59 идей от евроклубов из всех регионов Украины. Как отмечают организаторы, все идеи проектов были интересными и конкурентными, однако по правилам конкурса победителями могло быть только 10 лучших. Для поддержки проектов, которые не победили, но все же будут реализованы, представительство ЕС предоставит сувенирную продукцию. Уже скоро жители украинских городов увидят результаты работы евроклубов-победителей, по условиям конкурса все проекты будут реализованы до 23 июня.

Общество Евроклубы
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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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