Сумской евроклуб отметили чиновники ЕС Представительство ЕС выбрало 10 евроклубов, которые победили в конкурсе на лучшую идею проекта.

Победители получат консультационную и финансовую поддержку для реализации своих проектов. Среди победителей есть и проект сумчан - «Европейский след в наших городах» (евроклуб «ЕвроStar» (Сумы). Всего на конкурс поступило 59 идей от евроклубов из всех регионов Украины. Как отмечают организаторы, все идеи проектов были интересными и конкурентными, однако по правилам конкурса победителями могло быть только 10 лучших. Для поддержки проектов, которые не победили, но все же будут реализованы, представительство ЕС предоставит сувенирную продукцию. Уже скоро жители украинских городов увидят результаты работы евроклубов-победителей, по условиям конкурса все проекты будут реализованы до 23 июня.