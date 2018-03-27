В Сумах задержали армянина-нелегала, который приехал в поисках жены

Во время проведения общегосударственных мероприятий, нацеленных на выявление иностранцев или лиц без гражданства, нелегально находящихся на территории нашей страны без необходимых документов, работники отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, совместно с оперативными работниками миграционной службы обнаружили очередного такого нарушителя. Им оказался 30-летний уроженец Армении, который превысил срок пребывания на территории Украины.
«По словам мужчины, в Украину приехал в поисках жены, которую нашел в одном из сел Роменского района, где и живет, - комментирует Владимир Кравченко, начальник отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП. - В Сумы приезжал за покупками. А в будущем, отметил он, планировал вернуться на Родину, чтобы собрать все необходимые документы для дальнейшей легализации на территории Украины, но не успел».
В отношении нарушителя работники миграционной службы составили административный протокол по ст. 203 КУоАП «Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины», а в отношении его гражданской жены по ст.205 КУоАП за непринятие мер, направленных на обеспечение своевременной регистрации иностранцев. Также мужчине дали 10 дней для самостоятельного оставление территории Украины, иначе его будут вынуждены депортировать в страну происхождения, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.
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