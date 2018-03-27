У Тростянці відбудеться музичний фестиваль “Чайковський Fest” 25-27 травня у Тростянці на Сумщині відбудеться Міжнародний фестиваль класичної музики “Чайковський Fest”.

Цього року фестиваль відбуватимуться у рамках проекту Міністерства культури України «Малі міста – великі враження», один з грантів якого отримала Тростянецька міська рада. Під час фестивалю відбудеться конкурс молодих виконавців імені П.І.Чайковського. Його учасники змагатимуться у трьох номінаціях – «Гра на фортепіано», «Гра на струнних інструментах» та «Вокал». Головою журі стане видатний український композитор, Герой України Мирослав Скорик.

Фестивальні концерти відбуватимуться просто неба – на території історико-культурної пам’ятки XVIII ст. Фортеця «Круглий двір», яка має унікальну акустичну чашу. Глядачі «Чайковський Fest» матимуть змогу насолодитися виконанням музичних творів геніального композитора під акомпанемент Харківського симфонічного оркестру та Харківського оркестру опери і балету імені Мазепи.