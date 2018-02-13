Место проведения - площадь Независимости, 2 (каб. 59). Начало - 16:00.
Напомним: есть несколько вариантов нового названия улицы – ул. Семена Сапуна, ул. Толкина, ул. Суджанская или вообще оставить, как есть.
На сайте онлайн-петиций появилось обращение «О нецелесообразности переименования улицы Горького»....
На сайте онлайн-петиций появилось обращение «Переименование улицы им. Горького на улицу им. Толкина»....
На сайте онлайн-петиций появилось обращение «Переименование улицы»....
На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение экс-мэра Сум Геннадия Минаева «Возвращение улице Горького ее исторического названия - улица Суджанская»....
Вместо улицы Горького в Сумах может появиться улица Семена Сапуна....