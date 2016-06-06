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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:2176

Со следующей недели в Сумах начнутся гидравлические испытания теплосетей

С понедельника, 16 апреля, начнутся испытания тепловых сетей города повышенным давлением.

С 16 апреля по 23 августа на магистральных тепловых сетях центральной части города, которые обеспечиваются тепловой энергией от ТЭЦ, и на теплосетях северной части города, которая обеспечивается тепловой энергией от котельной Северного промузла, будут проводиться поэтапные испытания повышенным давлением магистральных (16 кгс/см2) и распределительных (12 кгс/см2) тепловых сетей. В связи с поэтапным испытанием горячее водоснабжение будет прекращено:

- с 16 по 30 апреля - по магистрали № 4 и № 8 в районе ул. Первомайской, ул. Засумской, ул. Садовой, ул. Люблинской, ул. Ярослава Мудрого;

с 14 по 27 мая - по магистрали № 6 и № 3, в районе ул. Труда, ул. Ремесленной, ул. Металлургов, ул. Юнаковской, ул. Леси Украинки, пр-ту Курского;

с 28 мая по 10 июня - по магистрали № 4 и № 3 в районе ул. Привокзальной, ул. Троицкой, ул. Супруна, ул. Воскресенской, пл. Независимости;

с 11 по 27 июня - по магистрали № 1 и № 3 в районе ул. Новоместенской, ул. Супруна, пер. Врача З. Красовицкого, пр-ту Шевченко;

с 1 по 15 июля - по магистрали № 6 в районе ул. Ковпака, ул. Леси Украинки, ул. Романа Атаманюка, пр-ту Курскому;

с 16 по 29 июля - по магистрали № 7, № 1, № 2 в районе пр-та М. Лушпы, ул. Героев Крут, ул. Интернационалистов, ул. Харьковской, ул. 2-ой Железнодорожной, ул. Тополянской, ул. Скрябина;

с 30 июля по 12 августа - по магистрали № 5 в районе ул. Харьковской, ул. Сергея Табалы, ул. Сергея Прокофьева;

с 13 по 23 августа - по магистрали № 4 в районе ул. Герасима Кондратьева, ул. Покровской, ул. Шишкаревской, ул. Петропавловской.

С 1 июня по 17 августа будут проводиться поэтапные испытания на внутриквартальных теплосетях от ЦТП Заречной и Ковпаковской тепловых участков ООО «Сумытеплоэнерго» повышенным давлением (12 кгс/см2) без прекращения подачи горячей воды.

С 10 мая по 9 августа - на теплосетях и технологическом оборудовании котельных ООО «Сумытеплоэнерго» повышенным давлением (12 кгс/см2). В связи с проведением гидравлических испытаний горячее водоснабжение будет прекращено:

-с 10 мая по 15 июня - в районе ул. Белопольское шоссе;

- с 1 июня по 2 июля - в районе ул. Герасима Кондратьева;

- с 4 по 16 июня - в районе ул. Санаторной;

- с 11 июня по 9 июля - в районе ул. Роменской;

- с 14 июня по 16 июля - в районе ул. Декабристов;

- с 26 июня по 27 июля - в районе ул. Косовщинской;

- со 2 июля по 2 августа - в районе поселка Веретеновка;

- с 9 июля по 9 августа - в районе ул. Нахимова;

- с 1 по 31 августа - в районе ул. Нижнесыроватской.

Для выполнения в полном объеме испытания теплосетей города, а также для предотвращения повреждения внутренних систем отопления департамент инфраструктуры города вместе с управляющими многоквартирных жилых домов должны на  время выполнения гидравлических испытаний установить заглушки на теплопунктах жилых домах для предотвращения повреждения отопительных приборов, бойлеров и трубопроводов к ним; отдел здравоохранения и управление образования и науки - установить заглушки на теплопунктах, подчиненных им учреждений, и на время испытания обеспечить отраслевые объекты горячей водой.

Напомним: испытания тепловых сетей города повышенным давлением проводятся ежегодно с целью предотвращения порывов и избежания аварийных ситуаций на магистральных тепловых сетях и тепловых сетях от ЦТП и котельных в отопительный период и в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей.

Общество Гидравлические испытания
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