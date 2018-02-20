В Сумах продолжаются ремонты в больницах

В городской клинической больницы № 1 занимались ремонтами лестницы стационарного корпуса, дезкамеры, клинико-диагностической лаборатории и ортопедо-травматологического отделения № 1.
В городской клинической больнице № 5 ремонтировали отделение микрохирургии глаза, клинико-диагностическую лабораторию, гастроэнтерологическое отделение, отделение анестезиологии и интенсивной терапии.
В городском клиническом роддоме Пресвятой Девы Марии проводили ремонт палат акушерского отделения.
В Центре первичной медико-санитарной помощи № 3 продолжали ремонтировать лестничный пролет.
Информацию по выполнению ремонтов лечебно-профилактическими учреждениями за прошедшую неделю предоставили в горотделе здравоохранения....
Информацию по проведению ремонтов лечебно-профилактическими учреждениями за прошедшую неделю, предоставили в горотделе здравоохранения....
Информацию по проведению ремонтов лечебно-профилактическими учреждениями за прошедшую неделю предоставил отдел здравоохранения....
Информацию по проведению ремонтов лечебно-профилактическими учреждениями за прошедшую неделю предоставил горотдел здравоохранения....
Отдел здравоохранения информирует о выполненных на прошлой неделе в лечебно-профилактических учреждениях города ремонтных работах....