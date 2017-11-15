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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах за сутки спасатели четыре раза проводили демеркуризацию помещений

10 апреля сумские спасатели четыре раза проводили демеркуризацию помещений

10 апреля в 12:35 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что разбился медицинский термометр, в результате чего произошел разлив ртути в одной из квартир 9-этажного жилого дома по ул. Г. Кондратьева в г. Сумы. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 1-й Государственной пожарно-спасательной части.

Как выяснилось, термометр случайно разбила дочь хозяйки одной из квартир. По прибытии на вызов, спасатели собрали около 2 г разлитой ртути и провели демеркуризацию.

В тот же день, в 18:24 поступила информация о разбитом медицинский термометре по адресу: г. Сумы, проспект М. Лушпы. А через 15 минут в 18:39 к спасателям обратились с просьбой провести демеркуризацию в многоквартирном жилом доме на ул. Супруна.

А уже в 19:48 на линию экстренного вызова 101 сообщили о еще одном случае с разбитым термометром в многоэтажке по ул. Нижнесыроватская. Работники Службы спасения прибыли на вызов, собрали ртуть и провели демеркуризацию помещения.

Помните: ртуть - ядовитое вещество. Вдыхание пара, непосредственный контакт этого вещества с кожей и личными вещами очень опасны. Ни в коем случае не выбрасывайте приборы с ртутью в мусорные баки - это несет угрозу окружающей среде и другим гражданам. Не позволяйте детям играть с медицинскими термометрами, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Ртуть
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