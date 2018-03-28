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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:39126

В Глухове пожарным удалось спасти от уничтожения огнем жилой дом

10 апреля на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о возникновении пожара на территории частного домовладения по ул. Тургенева в г. Глухов.

На место происшествия был направлен дежурный караул 19-й Государственной пожарно-спасательной части. Как выяснилось, загорелась деревянная хозяйственная постройка, которая находилась вплотную к жилому дому. По предварительной информации, пожар обнаружил хозяин, когда пламя распространилось на крышу здания. Мужчина не сразу сообщил о происшествии в службу спасения, а пытался самостоятельно вывести из горящей постройки легковой автомобиль «Ford Sierra». Поняв, что это ему не под силу, только через некоторое время, он обратился за помощью к спасателям. Как результат, из-за несвоевременности вызова, на момент прибытия подразделений ГСЧС огонь полностью охватил хозяйственную постройку также начал пылать легковоспламеняющийся утеплитель жилого дома.

Пожарным удалось локализовать пожар в 15:45, в 18:29 ликвидировать и предотвратить уничтожение жилого дома. Всего на месте происшествия работали 10 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В результате происшествия огнем уничтожено хозяйственное сооружение, транспортное средство, вещи домашнего обихода, утеплитель стен жилого дома на площади до 15 кв. м, два окна и входные двери, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Глухов Пожар
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