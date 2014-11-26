У экс-главного коммунальщика Сум зарплата выросла в два раза Согласно поданной декларации за 2017 год, начальник управления ЖКХ Черниговского горсовета Ярослав Куц живет на зарплату (209 000 грн в год) и держит 45000 долларов наличными.

Жилья и авто у него нет. А вот зарплата выросла в два раза – в 2016 году он заработал 111 тыс. грн. А вот его жена Марина Таранова гораздо богаче мужа. Она является владелицей земельного участка (976 кв. м), большого дома (422 кв. м), нежилого помещения (11 кв. м) – все в Сумах, доли квартиры (25%) в Чернигове, автомобиля «Хонда» и 80 000 долларов наличными (в 2016 году было 94500).

Кроме того, в 2017 году Марина Таранова получила 89 000 гривен прибыли от предпринимательской деятельности. Также она задекларировала подарок стоимостью 49 000 гривен и соцпомощь в 10320 грн.

Живет Ярослав Куц со своей женой и тремя сыновьями в арендованной квартире площадью 99 кв.м.

Напомним: Ярослав Куц был начальником управления ЖКХ и департамента инфраструктуры в 2010-2014 годах.

Если сравнивать с директором департамента инфраструктуры Сумского горсовета Григорием Яременко, то Ярослав Куц явно проигрывает, так как сумкой главный коммунальщик получил за 2017 год 242889 грн зарплаты, которая подросла со 150925 грн в 2016 году.