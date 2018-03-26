На Сумщине продолжается «Месячник добровольной сдачи оружия» Только за прошедшие сутки жители области передали в полицию четыре ружья и корпус от гранаты.

В целом же с начала месячника полиция задокументировала 72 факта добровольной выдачи оружия, боеприпасов и других взрывоопасных предметов. Правоохранители продолжают призывать граждан воспользоваться действием месячника и избежать уголовной ответственности за хранение незарегистрированного оружия.

Так, на Тростянетчине 35-летний житель одного из сел района передал в полицию корпус гранаты РГД-5 без запала, который случайно нашел и несколько лет хранил дома. Находку правоохранители изъяли и направили на экспертное исследование. Что же касается ее владельца, то в соответствии с действием ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, он будет освобожден от уголовной ответственности за ее незаконное хранение.

А в Роменском, Путивльском, Ахтырском районах и областном центре четверо граждан добровольно передали четыре единицы незарегистрированного охотничьего оружия. Его владельцы рассчитывают, что после соответствующих проверок правоохранительными органами, они смогут легализовать свои ружья.

«Хочу напомнить все тем владельцам нелегального оружия, которые еще размышляют над вопросом о его добровольной сдаче в полицию, что в соответствии со статьей 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет, - комментирует Владимир Бабич, замначальника ГУНП в Сумской области. - Также Законом предусмотрена ответственность за хранение холодного оружия. Так, ношение, изготовление, ремонт или сбыт кинжалов, финских ножей, кастетов или другого холодного оружия без предусмотренного законом разрешения наказывается от штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан и до лишения свободы на срок до трех лет».

Поэтому не нужно ждать, пока нелегальное оружие обнаружат сами правоохранители и откроют соответствующее уголовное производство, а сдать его самостоятельно, в добровольном порядке. Сдать оружие можно в любом ближайшем отделении или отделении полиции. Получить более подробную информацию вы можете по телефону «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.