Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:42149

На Сумщине участковый изъял нелегальный обрез

Более двух лет хранил в собственном доме нелегальное оружие 52-летний житель Ахтырского района, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

К участковому офицеру полиции обратились жители одного из сел Ахтырского района с сообщением о том, что их 52-летний односельчанин хранит у себя дома нелегальное оружие. В домовладении подозреваемого правоохранители обнаружили и изъяли обрез охотничьего ружья «ТОЗ-34ЕР» 12 калибра.

Как пояснил хозяин, оружие ему досталась в наследство еще два года назад. Все это время он якобы собирался сдать ружье в отдел полиции, но постоянно что-то ему в этом мешало.

Вещественное доказательство изъято и направлено на исследование в научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр. Сейчас достоверность показаний подозреваемого проверяют следователи, в рамках открытого уголовного производства по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

«Незаконное хранение оружия и боеприпасов, а также взрывоопасных предметов влечет за собой уголовную ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства, - комментирует начальник Ахтырского отдела полиции Руслан Кладько. - Поэтому, чтобы не подвергать себя и своих близких опасности, владельцы нелегального оружия должны безотлагательно выдать ее правоохранителям. Ведь только добровольная сдача оружия, боеприпасов и взрывоопасных средств освобождает от уголовной ответственности, согласно ч.3 ст.263 Уголовного кодекса Украины».

Право Ахтырский район Оружие
view counter

По тематике

На Сумщине продолжается «Месячник добровольной сдачи оружия»
Вчера 16:24

На Сумщине продолжается «Месячник добровольной сдачи оружия»

Только за прошедшие сутки жители области передали в полицию четыре ружья и корпус от гранаты....

Вчера 11:59

На Сумщине студенту могут дать пожизненное заключение за двойное убийство

19-летний студент, который убил своего одногруппника и его мать, оставшуюся жизнь может провести за решеткой....

На Сумщине у уголовника нашли самопал
10.04.2018 15:57

На Сумщине у уголовника нашли самопал

На Сумщине полицейские продолжают добровольный прием оружия и сами изымают ее нелегальные образцы....

Путивлянин гулял по городу с обрезом
06.04.2018 15:38

Путивлянин гулял по городу с обрезом

В Путивле полицейские обнаружили у 30-летнего посетителя одного из торговых заведений города обрез гладкоствольного ружья, который он носил с собой...

04.04.2018 15:54

Копы задержали сумчанина, который пытался поговорить с ними используя пистолет

В Сумах патрульные задержали мужчину, который во время общения с ними достал предмет, похожий на пистолет....

Новости

В Сумах могут быть перебои с водой
Сегодня 12:01
Сумчан запрошують на навчання до прикордонної академії
Сегодня 11:48
В Сумах открыли музей Героя Небесной сотни
Сегодня 11:35
Полиция ищет пропавшую сумчанку (фото)
Сегодня 11:01
Житель Сумщины обокрал собутыльника
Сегодня 10:57
Чи стане 2019 рік роком Сумщини в Україні?
Сегодня 10:44
Секретарь Сумского горсовета Баранов решил усилить защиту в деле о своем коррупционном правонарушении
Сегодня 10:34
У Тростянці відбудеться музичний фестиваль “Чайковський Fest”
Сегодня 09:56
На Сумщине госпредприятие после попытки уклониться от уплаты налогов заплатило в бюджет почти 10,5 млн грн
Сегодня 09:16
На Сумщине участковый изъял нелегальный обрез
Сегодня 08:42
В Сумах обсудят переименование ул. Горького
Сегодня 08:11
За минувшие сутки полицейские Сумщины раскрыли 9 краж
Вчера 17:59
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.