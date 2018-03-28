На Сумщине участковый изъял нелегальный обрез Более двух лет хранил в собственном доме нелегальное оружие 52-летний житель Ахтырского района, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

К участковому офицеру полиции обратились жители одного из сел Ахтырского района с сообщением о том, что их 52-летний односельчанин хранит у себя дома нелегальное оружие. В домовладении подозреваемого правоохранители обнаружили и изъяли обрез охотничьего ружья «ТОЗ-34ЕР» 12 калибра.

Как пояснил хозяин, оружие ему досталась в наследство еще два года назад. Все это время он якобы собирался сдать ружье в отдел полиции, но постоянно что-то ему в этом мешало.

Вещественное доказательство изъято и направлено на исследование в научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр. Сейчас достоверность показаний подозреваемого проверяют следователи, в рамках открытого уголовного производства по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

«Незаконное хранение оружия и боеприпасов, а также взрывоопасных предметов влечет за собой уголовную ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства, - комментирует начальник Ахтырского отдела полиции Руслан Кладько. - Поэтому, чтобы не подвергать себя и своих близких опасности, владельцы нелегального оружия должны безотлагательно выдать ее правоохранителям. Ведь только добровольная сдача оружия, боеприпасов и взрывоопасных средств освобождает от уголовной ответственности, согласно ч.3 ст.263 Уголовного кодекса Украины».