Повідомлення ТОВ "Сумитеплоенерго" Шановні споживачі послуг ТОВ «Сумитеплоенерго», нагадуємо Вам про необхідність своєчасно та в повному обсязі сплачувати за послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води.

В разі наявності заборгованості у споживача, ТОВ «Сумитеплоенерго вимушене звертатись до суду для примусового стягнення. При цьому судовий процес відбувається за спрощеною процедурою, шляхом видачі судового наказу без судового засідання і повідомлення заявника та боржника.

Після отримання судового наказу, в разі відсутності зі сторони боржника будь-яких дій, спрямованих на добровільне виконання рішення суду, підприємство направляє до Державної виконавчої служби судовий наказ для примусового стягнення боргу, де на боржника додатково покладається виконавчий збір у розмірі 10 % від суми заборгованості.

На стадії виконання рішення суду, органом державної виконавчої служби застосовуються такі заходи як: проведення відрахувань з отримуваних доходів, зокрема із заробітної платні, пенсії, накладання арешту на транспортні засоби з послідуючим їх вилученням та реалізацією, здійснення опису та арешту рухомого майна котре знаходиться в помешканні боржника, накладання арешту на будь-яке нерухоме майно, в тому числі й на квартиру, обмеження виїзду за кордон та інші.

Арешт майна боржника застосовується для забезпечення виконання рішення, та накладається державним виконавцем у межах суми стягнення за виконавчим провадженням (з урахуванням виконавчого збору та витрат на та проведення виконавчих дій) шляхом винесення постанови про арешт коштів та інших цінностей боржника, що знаходяться на рахунках і вкладах чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, винесенням постанови про арешт коштів, що перебувають у касі боржника або надходять до неї, винесенням постанови про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, та проведенням опису майна боржника і накладенням на нього арешту.

Стягнення за виконавчими документами звертається в першу чергу на кошти боржника у гривні та іноземній валюті, інші цінності. На кошти та інші цінності боржника, що знаходяться на рахунках, вкладах та на зберіганні у банках чи інших фінансових установах, накладається арешт.

У разі відсутності у боржника коштів та інших цінностей, достатніх для задоволення вимог стягувача, стягнення звертається також на належне боржнику інше майно, за винятком майна, на яке згідно із законом не може бути накладено стягнення.

Стягнення на майно боржника звертається на суму боргу за виконавчим документом з урахуванням виконавчого збору, витрат на організацію та проведення виконавчих дій, штрафів. Якщо боржник володіє майном спільно з іншими особами, стягнення звертається на його частку, визначену судом за поданням державного виконавця.

В разі, якщо у боржника для покриття заборгованості немає коштів на рахунках у банках чи інших фінансових установах або відсутнє майно можливе стягнення із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів. Для стягнення коштів з доходів боржника виконавець виносить постанову, що надсилається для виконання підприємству, установі, організації, фізичній особі, яка виплачує боржнику відповідно заробітну плату, пенсію, стипендію, та після отримання постанови щокварталу надають виконавцю звіт про здійснені відрахування та виплати за формою, встановленою Міністерством юстиції України.

Враховуючи вищенаведене, з метою уникнення стягнення заборгованості в примусовому порядку, ТОВ «Сумитеплоенерго» рекомендує споживачам, які мають борг, терміново його сплатити.

При відсутності можливості сплатити борг у повному обсязі, пропонуємо укласти з ТОВ «Сумитеплоенерго» договір реструктуризації заборгованості та розраховуватись за графіком.

Для отримання додаткової інформації звертайтесь за адресою м. Суми, вул. Лебединська, 7 телефони для довідок : 70-19-00, 050-407-05-68, 067-546-37-82.

З повагою, адміністрація ТОВ «СУМИТЕПЛОЕНЕРГО»