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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:1948

В центре Сум серьезная коммунальная авария

КП «Горводоканал» сообщает об аварии на коллекторе по улице Набережная р.Стрелки.

На канализационном самотечном коллекторе по улице Набережная реки Стрелки произошла авария с разрушением верхней части трубы и проседанием почвы. Данный железобетонный коллектор диаметром 1000 мм был построен в 1977 году и давно исчерпал свой 25-летний срок эксплуатации.

Разрушенная канализационная сеть требует срочных мер по капитальному ремонту. Однако выполнению работ препятствуют построенные с нарушением режима охранной зоны, объекты. Их незаконное размещение не только делает невозможным своевременное проведение аварийных работ, но в случае дальнейшего разрушения инженерных сетей может привести к обвалу сооружений и создать опасность для жизни и здоровья людей. Сейчас по поручению соответствующих структурных подразделений Сумского городского совета, владельцы должны в ближайшие сроки осуществить демонтаж данных построек.

Специалисты коммунального предприятия осуществляется обследование места разрушения для выяснения объемов повреждения, после чего будет определено, каким образом будут выполняться работы.

Коллектор осуществляет водоотведение улицы Г.Кондратьева (от № 91 до № 4), частично улиц Олександра Олеся и Ярослава Мудрого, а также улиц Надъярная, Александра Анищенко, Перекопской, Первомайской, Гетмана Мазепы, Рабочей, Садовой, Академической, Набережной реки Стрелки.

Расположение канализационных колодцев не позволяет организовать перекачку сточных вод без перекрытия движения транспорта в центральной части города, следовательно, актуальным для решения является вопрос обеспечения отвода сточных вод указанных улиц без создания лишних неудобств жителям.

Общество КП «Горводоканал»
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