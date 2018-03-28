Украинец пытался вывезти в Россию холодное оружие

Во время осмотра автомобиля марки «Toyota» российской регистрации, на котором в качестве пассажира выезжал в Россию наш соотечественник, пограничный наряд в сумке и принадлежности обнаружил холодное оружие - кастет.
Сейчас обнаруженный предмет изъят для проведения экспертизы. На правонарушителя составлены соответствующие административные материалы.
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