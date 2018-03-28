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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:3773

На Сумщине браконьер пытался избить пограничников

В Серединабудском районе пограничники отдела «Знобь Новгородская» Сумского отряда задержали правонарушителя, который осуществлял незаконный лов рыбы.

В ходе реализации заранее полученной от участкового инспектора пограничной службы информации о возможной противоправной деятельности, пограничный наряд на окраине н.п. Знобь-Новгородское, находящегося вблизи госграницы, на берегу реки Знобовка обнаружил гражданина Украины, который с помощью запрещенного орудия «острога» осуществлял незаконный лов рыбы и уже успел наловить более двух десятков щук.

Во время задержания мужчина совершил злостное неповиновение законному требованию пограничного наряда. Он пытался применить физическую силу к пограничникам и прибегнуть к бегству.

Сейчас правонарушитель, который не имел при себе никаких документов, удостоверяющих личность, задержан. Им оказался 44-летний местный житель.

За нарушение пограничного режима и за злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего Госпогранслужбы Украины на правонарушителя составлены административные материалы по ст. ст. 202, 185-10 КУоАП соответственно.

Кроме этого в компетентные правоохранительные органы направлено уведомление о противоправное деяние, содержащее признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 249 (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) УК Украины.

Право Браконьерство Пограничники Середина-Буда
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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