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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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ПФК «Сумы» наконец-то проведет домашний матч в Сумах

14 апреля ПФК «Сумы» сыграет домашний матч на «Юбилейном».

В субботу, 14 апреля, в рамках 27-го тура чемпионата Украины по футболу в Первой лиге ПФК «Сумы» сыграет домашний матч на стадионе «Юбилейный». Соперником горожан будет ФК «Рух» из Винников Львовской области. Игра начнется в 14:00.

Напомним: весной «сумчане» провели уже четыре матча, в которых трижды выиграли и один раз проиграли, но все не в Сумах. Один домашний матч они сыграли в Луцке против местной «Волыни», другой – под Полтавой против «Ингульца».

Спорт ПФК «Сумы» Футбол
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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