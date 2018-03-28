Сумчан зовут на первую домашнюю игру ПФК «Сумы» Впервые весной ПФК «Сумы» сыграет домашний матч на «Юбилейном».

В субботу, 14 апреля, в рамках 27-го тура чемпионата Украины по футболу в Первой лиге ПФК «Сумы» сыграет домашний матч на стадионе «Юбилейный». Соперником горожан будет ФК «Рух» из Винников Львовской области. Игра начнется в 14:00.