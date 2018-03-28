В Сумах пьяный водитель пытался сбежать от патрульных (видео) Патрульные составили 3 административных материала на нетрезвого водителя, который пытался убежать от полицейских.

7 апреля, около 21 часов, на проспекте Михаила Лушпы, экипаж патрульной полиции подал требование об остановке автомобилю Mercedes-Benz, водитель которого нарушил ПДД.

Водитель проигнорировал требование об остановке и на большой скорости начал уезжать. Ориентирование на указанное авто передали всем стражам порядка. За считанные минуты легковушка выехала на улицу Харьковскую, где на большой скорости продолжал заезд, одновременно нарушая ПДД и создавая аварийно-опасные ситуации. К преследованию присоединились еще несколько патрульных экипажей.

Заблокировать транспортное средство удалось на дворовой территории на улице Бельгийской, однако водитель бросился наутек. Неподалеку от авто его задержали патрульные.

Мужчина имел признаки алкогольного опьянения и очень нервничал. Когда полицейские попросили его пройти к автомобилю для выяснения всех обстоятельств, то гражданин пытался убежать, после чего инспекторы применили к нему наручники. В дальнейшем, при проведении поверхностной проверки стражи порядка обнаружили у него водительское и свидетельство о регистрации на Mercedes-Benz, который догоняли патрульные.

В присутствии двух свидетелей мужчина отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения.

Патрульные составили на него административные материалы по ст. 130 (отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, водителем, управляющим транспортным средством с признаками опьянения), ст. 122-2 (невыполнение законных требований об остановке) и ст. 122 (проезд на запрещающий сигнал светофора) КоАП.