В Сумах добавят троллейбусов в поминальное воскресенье В Сумах на поминальное воскресенье КП «Электроавтотранс» увеличит количество коммунального транспорта.

В воскресенье, 15 апреля, в связи с увеличением пассажиропотока в направлении кладбища, руководство КП «Электроавтотранс» приняло решение изменить график движения троллейбуса №2, автобусов №57А и №62. Учитывая пожелания жителей г. Сумы, в поминальное воскресенье автобусы будут курсировать с интервалом 10-20 минут, а выпуск троллейбусов на маршруте №2 увеличено до 6.

График троллейбуса №2 можно посмотреть здесь.