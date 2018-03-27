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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На поминальное воскресенье в Сумах станет больше троллейбусов

В Сумах на поминальное воскресенье КП «Электроавтотранс» увеличит количество коммунального транспорта.

В воскресенье, 15 апреля, в связи с увеличением пассажиропотока в направлении кладбища, руководство КП «Электроавтотранс» приняло решение изменить график движения троллейбуса №2, автобусов №57А и №62. Учитывая пожелания жителей г. Сумы, в поминальное воскресенье автобусы будут курсировать с интервалом 10-20 минут, а выпуск троллейбусов на маршруте №2 увеличено до 6.

График троллейбуса №2 можно посмотреть здесь.

Общество Поминальные дни Троллейбусы
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