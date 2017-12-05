«Сумчанка» стала третьей в Беларуси 6-10 апреля в Барановичах проходил международный турнир по хоккею на траве среди женских команд.

В течение пяти дней на стадионе «Дубово-спорт» проходил V традиционный Международный турнир на призы Барановичского горисполкома. Шесть команд из Беларуси, России и Украины разыграли Кубок «Содружество».

По итогам кругового турнира кубок остался в Беларуси. Престижный трофей в Смолевичи увозит «Виктория» (13 очков), которая победила в четырех играх подряд и лишь в заключительном поединке позволила себе ничью 3:3 с извечными соперницами из «Ритма» (Гродно). Второе место заняли бронзовые призеры чемпионата России из «Динамо-Электростали» (12 очков), третье — чемпионки Украины «Сумчанка» (9 очков). На 4-м месте – «Ритм» (7 очков), волгодонская «Дончанка» (3 очка) — пятая, «Текстильщик-БарГУ» (0 очков) — шестой.

Лучшими вратарем турнира была признана наша Татьяна Степанченко.