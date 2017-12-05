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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:15213

«Сумчанка» стала третьей в Беларуси

6-10 апреля в Барановичах проходил международный турнир по хоккею на траве среди женских команд.

В течение пяти дней на стадионе «Дубово-спорт» проходил V традиционный Международный турнир на призы Барановичского горисполкома. Шесть команд из Беларуси, России и Украины разыграли Кубок «Содружество».

По итогам кругового турнира кубок остался в Беларуси. Престижный трофей в Смолевичи увозит «Виктория» (13 очков), которая победила в четырех играх подряд и лишь в заключительном поединке позволила себе ничью 3:3 с извечными соперницами из «Ритма» (Гродно). Второе место заняли бронзовые призеры чемпионата России из «Динамо-Электростали» (12 очков), третье — чемпионки Украины «Сумчанка» (9 очков). На 4-м месте – «Ритм» (7 очков), волгодонская «Дончанка» (3 очка) — пятая, «Текстильщик-БарГУ» (0 очков) — шестой.

Лучшими вратарем турнира была признана наша Татьяна Степанченко.

Спорт «Сумчанка» Хоккей на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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