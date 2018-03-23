Погода в Сумах: прогноз на завтра Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в четверг, 12 апреля, в Сумах и области ожидается незначительное снижение температуры.

Ночью и днем в Сумах ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 С тепла, днем - 11-13 С тепла. 12-14 апреля в лесах на большей территории области ожидается высокая пожарная опасность (4-й класс).