Секретарь Сумского горсовета Баранов решил усилить защиту в деле о своем коррупционном правонарушении Апелляционный суд отложил рассмотрение коррупционного правонарушения секретаря Сумского горсовета.

Соответствующее ходатайство о переносе рассмотрения дела заявил сам секретарь Сумского горсовета Андрей Баранов. Он обосновывал просьбу в суд тем, что хочет привлечь к участию в деле еще одного защитника, который в сегодняшнее заседание явиться не смог, так как задействован в рассмотрении уголовного дела, которое рассматривается в другом суде.

Апелляционный суд удовлетворил его ходатайство, поскольку соответствующее право лица предусмотрено действующим законодательством, и назначил следующее судебное заседание на 16 мая на 8.30. С целью соблюдения разумных сроков рассмотрения дела, сторону защиты было сообщено о необходимости ознакомления другого защитника с материалами административного правонарушения, чтобы в следующем судебном заседании не заявлялись ходатайства о необходимости очередного переноса рассмотрения дела.

Справка: постановлением Заречного районного суда г. Сумы секретаря Сумского городского совета VII созыва было привлечено к административной ответственности за нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Имеется в виду его голосование на сессии Сумского горсовета за назначение премии самому себе.