Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:44151

Чи стане 2019 рік роком Сумщини в Україні?

На сайті президента України у розділі електронні петиції з'явилося звернення мешканця Сумщини Івана Марченка «10 січня 2019 року виповнюється 80 років з часу заснування Сумської області. Пропоную оголосити 2019 рік – роком Сумщини в Україні, та відзначити ювілей на державному рівні».

«10 січня 2019 року виповнюється 80 років з часу заснування Сумської області. Пропоную оголосити 2019 рік – роком Сумщини в Україні, та відзначити ювілей на державному рівні.

За тисячоріччя заселення цієї території людиною, регіон зазнав всякого. Та завжди, з давніх часів до наших днів, він був на передній лінії оборони, захищав Європу та Русь що утворювалась на території сучасної України.

Про славне минули цих земель нагадують Змієві вали, легендарні міста-фортеці Посульської лінії оборони що захищали Русь від кочових племен Сходу. Слобожанські козачі полки. Конотопська битва. Події 100-річної давнини що відносяться до спроби створити Українську державу 1917 – 1921 років. Події 2004 – 2005 років, 2013 – 2014 років у яких Сумщина підтримала Україну та не допустили сепаратизму на території області.

Все це чудова нагода влаштувати як резонансне свято так і розпочати системне вивчення історичного та економічного потенціалу області.

У зв’язку з наближенням ювілею, пропоную:

1. Відзначити на державному рівні 80-річний ювілей області. У обласному центрі, м. Суми, містах та селах регіону провести Форум жителів Сумської області – «Сумщині – 80» зі звітами творчих колективів, виставковою експозицією шляху що пройшов регіон з часу його заселення до наших днів.

2. Оголосити 2019 рік, роком Сумщини в Україні. Протягом року у містах та селах області, на дні що вони відмічають як День міста (села), проводити урочисті заходи пов’язані з ювілеєм області.

3. Протягом року, на професійні дні, профільним організаціям, підприємствам проводити урочисті заходи з висвітленням того вкладу що професія внесла в історію та становлення регіону.

Роботу по організації та проведенню свята розпочато. Та враховуючи обмеженість часу, великий обсяг роботи зрозуміло що без допомоги державних органів та громадських організації це досить важко буде реалізувати у повному об’ємі.

Для координації робіт та прямої комунікації з державними органами прошу делегувати у створюваний організаційний комітет представника Президента», - пише автор петиції.

Наразі під петицією підписалося всього 51 людини із необхідних 25 тисяч, які потрібні, щоб президент розглянув її. До кінця збору підписів залишилося 72 дні.

Общество Петиция Сумская область Юбилей
view counter

По тематике

06.04.2018 17:50

Сумчане выступают против дальнейшего расползания универмага «Киев»

На сайте онлайн-петиций появилось обращение «Спасем центр Сум»....

29.03.2018 12:05

Сумчане требуют проверить торгово-развлекательные центры на соблюдение пожарной безопасности

Сразу две подобных онлайн-петиции появилось на сайте электронных обращений граждан....

28.03.2018 13:16

Сумчане просят отремонтировать фонтаны на Харьковской

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Капитальный ремонт фонтанов на ул. Харьковской и прилегающей территории»....

28.03.2018 10:16

Сумчане просят создать пункты приема люминесцентных ламп

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Создание бесплатных для населения пунктов приема энергосберегающих ламп»....

19.03.2018 14:29

Сумчане хотят вывоз мусора по-новому

На сайт онлайн-петиций появилось обращение «Вывоз бытовых отходов»....

Новости

В Сумах могут быть перебои с водой
Сегодня 12:01
Сумчан запрошують на навчання до прикордонної академії
Сегодня 11:48
В Сумах открыли музей Героя Небесной сотни
Сегодня 11:35
Полиция ищет пропавшую сумчанку (фото)
Сегодня 11:01
Житель Сумщины обокрал собутыльника
Сегодня 10:57
Чи стане 2019 рік роком Сумщини в Україні?
Сегодня 10:44
Секретарь Сумского горсовета Баранов решил усилить защиту в деле о своем коррупционном правонарушении
Сегодня 10:34
У Тростянці відбудеться музичний фестиваль “Чайковський Fest”
Сегодня 09:56
На Сумщине госпредприятие после попытки уклониться от уплаты налогов заплатило в бюджет почти 10,5 млн грн
Сегодня 09:16
На Сумщине участковый изъял нелегальный обрез
Сегодня 08:42
В Сумах обсудят переименование ул. Горького
Сегодня 08:11
За минувшие сутки полицейские Сумщины раскрыли 9 краж
Вчера 17:59
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.