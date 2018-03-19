Чи стане 2019 рік роком Сумщини в Україні? На сайті президента України у розділі електронні петиції з'явилося звернення мешканця Сумщини Івана Марченка «10 січня 2019 року виповнюється 80 років з часу заснування Сумської області. Пропоную оголосити 2019 рік – роком Сумщини в Україні, та відзначити ювілей на державному рівні».

«10 січня 2019 року виповнюється 80 років з часу заснування Сумської області. Пропоную оголосити 2019 рік – роком Сумщини в Україні, та відзначити ювілей на державному рівні.

За тисячоріччя заселення цієї території людиною, регіон зазнав всякого. Та завжди, з давніх часів до наших днів, він був на передній лінії оборони, захищав Європу та Русь що утворювалась на території сучасної України.

Про славне минули цих земель нагадують Змієві вали, легендарні міста-фортеці Посульської лінії оборони що захищали Русь від кочових племен Сходу. Слобожанські козачі полки. Конотопська битва. Події 100-річної давнини що відносяться до спроби створити Українську державу 1917 – 1921 років. Події 2004 – 2005 років, 2013 – 2014 років у яких Сумщина підтримала Україну та не допустили сепаратизму на території області.

Все це чудова нагода влаштувати як резонансне свято так і розпочати системне вивчення історичного та економічного потенціалу області.

У зв’язку з наближенням ювілею, пропоную:

1. Відзначити на державному рівні 80-річний ювілей області. У обласному центрі, м. Суми, містах та селах регіону провести Форум жителів Сумської області – «Сумщині – 80» зі звітами творчих колективів, виставковою експозицією шляху що пройшов регіон з часу його заселення до наших днів.

2. Оголосити 2019 рік, роком Сумщини в Україні. Протягом року у містах та селах області, на дні що вони відмічають як День міста (села), проводити урочисті заходи пов’язані з ювілеєм області.

3. Протягом року, на професійні дні, профільним організаціям, підприємствам проводити урочисті заходи з висвітленням того вкладу що професія внесла в історію та становлення регіону.

Роботу по організації та проведенню свята розпочато. Та враховуючи обмеженість часу, великий обсяг роботи зрозуміло що без допомоги державних органів та громадських організації це досить важко буде реалізувати у повному об’ємі.

Для координації робіт та прямої комунікації з державними органами прошу делегувати у створюваний організаційний комітет представника Президента», - пише автор петиції.

Наразі під петицією підписалося всього 51 людини із необхідних 25 тисяч, які потрібні, щоб президент розглянув її. До кінця збору підписів залишилося 72 дні.