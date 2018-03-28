Житель Сумщины обокрал собутыльника

В дежурную часть Бурынского отделения полиции поступило сообщение от 57-летнего жителя района. Он сообщил, что из его дома пропали деньги в сумме 700 грн. В их исчезновении заподозрил своего приятеля, с которым накануне встречались.
«Правоохранители провели проверку и разыскали товарища заявителя, - комментирует ситуацию Сергей Бойко, начальник Бурынского отделения полиции. - Им оказался 33-летний местный житель. В ходе беседы с полицейскими мужчина рассказал, что в тот день в вечернее время зашел к своему приятелю, чтобы посидеть и поговорить. Не обошлось без водки. Когда первая бутылка закончилась, приятель получил деньги на вторую. Он заметил, где именно хозяин дома хранит свои сбережения, поэтому, когда решил пойти домой, прихватил их с собой. Вот только зачем их украл, объяснить не может, обвиняя во всем водку».
Похищенные деньги работники полиции вернули потерпевшему, а в отношении его товарища открыли уголовное производство по ч.1 ст.185 Уголовного кодекса Украины «Кража», которая предусматривает наказание в виде уплаты штрафа, исправительных работ или даже лишение свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.
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