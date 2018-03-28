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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:57139

Житель Сумщины обокрал собутыльника

33-летний бурынчанин после застолья с приятелем решил его обокрасть.

В дежурную часть Бурынского отделения полиции поступило сообщение от 57-летнего жителя района. Он сообщил, что из его дома пропали деньги в сумме 700 грн. В их исчезновении заподозрил своего приятеля, с которым накануне встречались.

«Правоохранители провели проверку и разыскали товарища заявителя, - комментирует ситуацию Сергей Бойко, начальник Бурынского отделения полиции. - Им оказался 33-летний местный житель. В ходе беседы с полицейскими мужчина рассказал, что в тот день в вечернее время зашел к своему приятелю, чтобы посидеть и поговорить. Не обошлось без водки. Когда первая бутылка закончилась, приятель получил деньги на вторую. Он заметил, где именно хозяин дома хранит свои сбережения, поэтому, когда решил пойти домой, прихватил их с собой. Вот только зачем их украл, объяснить не может, обвиняя во всем водку».

Похищенные деньги работники полиции вернули потерпевшему, а в отношении его товарища открыли уголовное производство по ч.1 ст.185 Уголовного кодекса Украины «Кража», которая предусматривает наказание в виде уплаты штрафа, исправительных работ или даже лишение свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Бурынский район Кража
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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