Полиция ищет пропавшую сумчанку (фото)

Разыскиваемая ушла с места жительства 10 апреля, в период времени с 7:00 до 11:00 и до настоящего времени не вернулась. По версии родных, может двигаться пешком в направлении села Николаевка Сумского района.
Приметы пропавшей Дзюбенко Марии: на вид 35 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы русого цвета.
Была одета в куртку сиреневого цвета, свитер коричневого или белого цвета, джинсовую юбку длиной выше колен и обута в сапоги черного цвета.
Имеет особые приметы: сутулая (правое плечо выше левое) и отсутствует передний верхний зуб.
Полиция призывает всех граждан, кому любая информация о местонахождении пропавшей женщины, сообщить об этом в Сумской отдела полиции по телефону 095-189-06-52 или на круглосуточную бесплатную линию службы «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Работники Кролевецкого отделения полиции не прекращают поиски без вести пропавшего Муковоза Вадима Ивановича, 1979 года рождения, жителя села Добротово Кролевецкого...
В Сумской отдел полиции с заявлением об исчезновении 20-летней сумчанки Федченко Марии Витальевны 1997 г.р. обратилась ее мать....
Конотопским отделом полиции разыскивается без вести пропавший гражданин Скиба Василий Алексеевич, 1992 г.р., житель Конотопа....
Полиция не прекращает поиски без вести пропавших граждан и надеется на помощь общественности....
Сумским районным отделом полиции разыскивается без вести пропавший Яценко Владимир Дмитриевич, 1970 г.р., житель с. Локня Сумского района....