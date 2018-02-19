Полиция ищет пропавшую сумчанку (фото) Сумским ОП ГУНП в Сумской области разыскивается без вести пропавшая гражданка Дзюбенко Мария Вячеславовна, 1984 г.р., жительница города Сумы.

Разыскиваемая ушла с места жительства 10 апреля, в период времени с 7:00 до 11:00 и до настоящего времени не вернулась. По версии родных, может двигаться пешком в направлении села Николаевка Сумского района.

Приметы пропавшей Дзюбенко Марии: на вид 35 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы русого цвета.

Была одета в куртку сиреневого цвета, свитер коричневого или белого цвета, джинсовую юбку длиной выше колен и обута в сапоги черного цвета.

Имеет особые приметы: сутулая (правое плечо выше левое) и отсутствует передний верхний зуб.

Полиция призывает всех граждан, кому любая информация о местонахождении пропавшей женщины, сообщить об этом в Сумской отдела полиции по телефону 095-189-06-52 или на круглосуточную бесплатную линию службы «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.