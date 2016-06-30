В Сумах открыли музей Героя Небесной сотни На базе учебно-воспитательного комплекса №16 открыли музейную комнату Героя Небесной сотни Алексея Братушки, который там учился.

Открытие приурочено ко дню его рождения, сообщает Укринформ.

«Я считаю, что открытие этого музея - это очень правильный и важный шаг, потому что мы все должны помнить о тех событиях и какой ценой нам досталась наша настоящая независимость. Я как участник тех событий помню, что был тогда подъем людей, опасение за дальнейшую судьбу нашей страны. Поэтому, пожалуйста, помните о том, что в этой школе учился настоящий Герой Украины Алексей Братушка», - обратился к присутствующим глава Сумской ОГА Николай Клочко.

В экспозиции представлены личные вещи А.Братушки и воспоминания о нем.

Отец Алексея Сергей Братушка рассказал, что для него этот музей очень важен.

«Я понимаю, что с годами боль будет притупляться, а такие вещи остаются - с ними живет память о моем сыне. Недавно и в школе №10 создали угол памяти Алексея Братушки. Среди всех экспонатов я не могу выделить один, потому что любой чрезвычайно важен для меня. Здесь есть и записи, сделанные рукой Алексея, - так я чувствую, что он рядом», - рассказал он.

По словам Мартина Лазицкого, руководителя музейного кружка УВК №16, воспитанники которого вместе с волонтерским отрядом организовали музей, идея создать музей возникла около двух месяцев назад.

«Нашим экспонатам стало тесно в одной витрине, и мы решили выделить им целый класс. Все представленные экспонаты являются единым целым, поскольку каждый из них отражает жизнь Алексея и помогает сохранить его в памяти таким, каким он был», - отметил он.