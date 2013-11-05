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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:31165

Служба занятости Сумщины аккумулировала почти 18 млн грн на общественные работы

В этом году местными бюджетами и Фондом общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на организацию общественных работ выделено почти 18 млн грн.

Это на треть больше, чем в прошлом году. За первый квартал 2018 года использованы средства в сумме 1,1 млн грн.

- Нынешняя весна несколько запоздала. Поэтому в короткие сроки следует провести благоустройство населенных пунктов, мест захоронений, придорожных полос, объектов социальной направленности, парков и т.п. Точек приложения сил хватит для всех. Организация оплачиваемых общественных и других временных работ - важное звено работы центров занятости Сумщины, которая не только уменьшает напряжение на рынке труда, но и огромная помощь в благоустройстве территорий, особенно весной и в предпраздничные дни, - говорит директор Сумского областного центра занятости Владимир Подлесный. - Оплачиваемые общественные работы для людей без постоянной работы является возможностью заработать, обеспечить дополнительный доход в семейный бюджет, ослабить социально-психологическое напряжение в их повседневной жизни.

В этом году прогнозируется привлечь к участию в оплачиваемых общественных работах более 5 тыс. человек.

Согласно действующему законодательству средства Фонда могут быть потрачены на заработную плату только тех лиц, которые зарегистрированы как безработные. Положительным фактом в организации таких работ является возможность трудоустройства лиц на квалифицированные работы, что расширит сферу приложения труда.

По прогнозам среднемесячная заработная плата одного работника планируется от уровня минимальной и более, в зависимости от видов работ.

- Организация и проведение общественных работ с участием безработных происходит на основании договоров, заключаемых между работодателем-организатором таких работ и центром занятости, и проводятся на специально созданных для этого временных рабочих местах. Оплата труда производится за фактически и качественно выполненную работу и не может быть меньше минимального размера заработной платы, установленной законодательством, - рассказывает В.Подлесный. - Организация таких работ осуществляется в тесном сотрудничестве с органами власти и местного самоуправления.

Общество Служба занятости
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