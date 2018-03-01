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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:0149

В Сумах могут быть перебои с водой

КП «Горводоканал» сообщает о ремонтных работах на Лепеховском водозаборе.

В связи с проведением ремонтных работ, 12-13 апреля, Лепеховский водозабор работает с пониженным давлением. В связи с этим в часы максимального водоразбора возможны перебои с водоснабжением у жителей домов р-на Тепличный, р-на автовокзала, ул. Металлургов, ул. Белопольское шоссе, ул. Ильинской, ул. Горького, ул. Труда и прилегающих к ним улиц.

При выполнении ремонтных работ будет выполняться промывки и дезинфекции сетей станции. В связи с выполнением этих работ вода может временно иметь запах хлора в домах жителей указанных домов.

После окончания ремонтных работ Лепеховский водозабор будет работать в обычном технологическом режиме.

Общество КП «Горводоканал»
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