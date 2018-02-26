До конца апреля на Сумщине всем военным пенсионерам пересчитают пенсии Об этом доложил замглавы Сумской облгосадминистрации Иван Боршош во время совещания в режиме видеоселектора под председательством вице-премьер-министра Павла Розенко.

На Сумщине от военнослужащих поступило 14952 справки о перерасчете пенсии из общего количества 15785 человек этой категории. Сейчас перечислили 91% от количества предоставленных справок.

Дополнительная потребность на выплату перечисленного денежного обеспечения составила 53 миллиона гривен, а средний размер повышения на одного пенсионера в среднем составляет около 1450 гривен.

Также чиновник отметил, что до конца апреля в области всем военнослужащим пенсии пересчитают.