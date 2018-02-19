Сумские волейболисты оторвались от соперников

Сумская команда «ШВСМ-СумДУ», которая уверенно лидировала после первого тура в первый день обыграла хозяев площадки «Змиевский энергетик» 3:2 (25-21, 30-28, 24-26, 21-25, 15-4). В другой встрече Дубенский «Фаворит» обыграл луцкий «Олюртранс» 3:1 (25-27, 25-22, 25-19, 29-27).
После первого дня на счету сумчан 12 очков, на второе место вышел «Фаворит» с 7 очками, дальше «Олюртранс» - 6 и «Змиевский энергетик» - 5.
Наша команда уже сегодня может стать чемпионом высшей лиги после матча против «Олюртранса».
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