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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские волейболисты оторвались от соперников

11 апреля в Слобожанском (Харьковская обл.) стартовал второй (финальный) тур второго этапа чемпионата Украины по волейболу в высшей лиге.

Сумская команда «ШВСМ-СумДУ», которая уверенно лидировала после первого тура в первый день обыграла хозяев площадки «Змиевский энергетик» 3:2 (25-21, 30-28, 24-26, 21-25, 15-4). В другой встрече Дубенский «Фаворит» обыграл луцкий «Олюртранс» 3:1 (25-27, 25-22, 25-19, 29-27).

После первого дня на счету сумчан 12 очков, на второе место вышел «Фаворит» с 7 очками, дальше «Олюртранс» - 6 и «Змиевский энергетик» - 5.

Наша команда уже сегодня может стать чемпионом высшей лиги после матча против «Олюртранса». 

Спорт Волейбол ШВСМ-СумДУ
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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