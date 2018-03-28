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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:50143

В Сумах полиция задержала на месте преступления криминальный дуэт

Злоумышленников заметила хозяйка дома и сообщила полицию. На вызов немедленно прибыли наряды полиции охраны и патрульной полиции.

Вечером, придя к своему дому, 36-летняя жительница Сум заметила, как в окно его жилища залезают двое неизвестных. Женщина немедленно набрала номер спецлинии полиции «102» и рассказала об увиденном.

На место происшествия были оперативно направлены дежурные наряды, которые находились вблизи, поэтому через несколько минут к дому подъехали группа реагирования полиции охраны и экипаж патрульной полиции.

Осмотрев дом снаружи, работники полиции охраны увидели разбитое окно, следы от грязной обуви на стенах и несколько капель крови - очевидно, один из злоумышленников поранился о разбитое стекло. Кроме того, заметили, как внутри на другом окне двигались жалюзи.

Зайдя вместе с хозяйкой в дом, правоохранители увидели беспорядок: сдвинутая с мест бытовая техника, вынутые из шкафов и брошенные на пол вещи, некоторые были уже приготовлены к выносу.

В одной из комнат работники полиции охраны обнаружили «незваных гостей», которые совершили этот беспорядок. Мужчина и женщина лежали на диване под одеялом, делая вид, что спят. Вызванные на место происшествия оперативники Сумского отдела полиции сразу узнали в них своих старых «знакомых», которые уже неоднократно были судимы за совершение имущественных преступлений. Сами же задержанные в один голос уверяли: их в дом привел знакомый и оставил отдыхать. Впрочем, эксперты на месте происшествия собрали достаточно вещественных доказательств причастности обоих «гостей» к незаконному проникновению в чужое жилище.

Обоих подозреваемых доставили в Сумской отдел полиции, где они общаются со следователями, решается вопрос об открытии уголовного производства по соответствующим статьям Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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