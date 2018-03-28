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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:45193

Сумская «Барса» стартовала с домашней ничьей

11 апреля на стадионе футбольного центра «Барса» был сыгран матч 8-го тура первенства Украины U19 в первой лиге между командами ФЦ «Барса» и СК «Днепр-1».

В этой игре было много забитых и пропущенных мячей, но счет все равно остался ничейным 3:3.

Уже на 3-ей минуте матча счет открыли гости, - отмечается Сергей Пеес. «Барса» сумела сравнять счет на 9-ой минуте усилиями Дмитрия Тарабара, но уже спустя три минуты Армен Андреасян снова вывел гостей вперед. На перерыв команды ушли при счете 1:2 в пользу гостей.

После перерыва на 48-ой минуте свой шанс не упустил Евгений Ругаль, который восстановил равновесие в матче. В третий раз гости вышли вперед на 57-ой минуте, когда отличился автор первого мяча Сергей Пеес. «Барса» смогла избежать поражения благодаря голу Дмитрия Тарабара на 77-ой минуте.

В итоге 3:3. Подопечные Зинченко Юрия получают один зачетный балл в первой игре второго круга.

Спорт ФК Барса Футбол
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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