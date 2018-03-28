Сумская «Барса» стартовала с домашней ничьей

В этой игре было много забитых и пропущенных мячей, но счет все равно остался ничейным 3:3.
Уже на 3-ей минуте матча счет открыли гости, - отмечается Сергей Пеес. «Барса» сумела сравнять счет на 9-ой минуте усилиями Дмитрия Тарабара, но уже спустя три минуты Армен Андреасян снова вывел гостей вперед. На перерыв команды ушли при счете 1:2 в пользу гостей.
После перерыва на 48-ой минуте свой шанс не упустил Евгений Ругаль, который восстановил равновесие в матче. В третий раз гости вышли вперед на 57-ой минуте, когда отличился автор первого мяча Сергей Пеес. «Барса» смогла избежать поражения благодаря голу Дмитрия Тарабара на 77-ой минуте.
В итоге 3:3. Подопечные Зинченко Юрия получают один зачетный балл в первой игре второго круга.
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