Сумские студенты сыграют с одесскими

В четверг, 12 апреля, в рамках седьмого тура чемпионата Украины по футболу среди команд высших учебных заведений в конференции «Центр-Юг» «СумДУ» будет принимать на поле футбольного центра «Барса» одесский коллектив «Юнга-Морская академия». Начало игры запланировано на 13:00. Вход свободный.
Напомним, что сборная Сумского государственного университета, имеющая в своем активе 16 очков, на текущий момент возглавляет турнирную таблицу своей конференции, а одесситы, набравшие всего лишь три зачетных пункта, идут предпоследними.
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