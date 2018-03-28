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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:17141

Сумские студенты сыграют с одесскими

После зимнего перерыва возобновляются студенческие футбольные баталии.

В четверг, 12 апреля, в рамках седьмого тура чемпионата Украины по футболу среди команд высших учебных заведений в конференции «Центр-Юг» «СумДУ» будет принимать на поле футбольного центра «Барса» одесский коллектив «Юнга-Морская академия». Начало игры запланировано на 13:00. Вход свободный.

Напомним, что сборная Сумского государственного университета, имеющая в своем активе 16 очков, на текущий момент возглавляет турнирную таблицу своей конференции, а одесситы, набравшие всего лишь три зачетных пункта, идут предпоследними.

Спорт ФК СумДУ Футбол
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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