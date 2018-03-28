На Сумщине за сутки полицейские раскрыли восемь краж Злоумышленниками оказались жители Сум, Конотопа, Ромен и Ахтырского районов, которые соблазнились на технику, деньги, металл и личные вещи.

К работникам Ахтырского отдела полиции обратилась 71-летняя жительница района, которая сообщила, что из ее нежилого дома злоумышленник украл швейную машинку «Зингер». Злоумышленника разоблачили участковые, которые установили 54-летнего родного брата заявительницы и открыли в отношении него уголовное производство.

В Конотопе местные оперативники разоблачили 17-летнего подростка, который обокрал двух пенсионерок. Юноша через окно попал в дом пожилых женщин, откуда украл 500 гривен и фотоаппарат. В полиции продолжают проверять парня на причастность к другим аналогичным преступлениям в районе.

Обнаружили двух злоумышленников и работники Роменского отдела полиции. Там сотрудники криминальной полиции разоблачили 35-летнего местного жителя, что покусился на кошелек одного из посетителей местного магазина, в котором находились кредитные карточки и деньги в сумме 500 гривен, а участковые вычислили 38-летнего мужчину, который вломился в дом 59-летней женщины и украл оттуда металлические изделия.

А вот работники Сумского отдела полиции установили 27-летнего сумчанина, который обокрал жену своего родного брата, забрав женские золотые и серебряные украшения, 40-летнего местного жителя, который из автомобиля 32-летнего мужчины украл табачных изделий на общую сумму 9 тысяч гривен и двух 33-летних мужчину и женщину при попытке кражи личных вещей у своей приятельницы.

По всем фактам следователи полиции открыли уголовные производства по соответствующим частям ст.185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит наказание от уплаты немалого штрафа до лишения свободы сроком до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.