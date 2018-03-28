Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:15153

На Сумщине за сутки полицейские раскрыли восемь краж

Злоумышленниками оказались жители Сум, Конотопа, Ромен и Ахтырского районов, которые соблазнились на технику, деньги, металл и личные вещи.

К работникам Ахтырского отдела полиции обратилась 71-летняя жительница района, которая сообщила, что из ее нежилого дома злоумышленник украл швейную машинку «Зингер». Злоумышленника разоблачили участковые, которые установили 54-летнего родного брата заявительницы и открыли в отношении него уголовное производство.

В Конотопе местные оперативники разоблачили 17-летнего подростка, который обокрал двух пенсионерок. Юноша через окно попал в дом пожилых женщин, откуда украл 500 гривен и фотоаппарат. В полиции продолжают проверять парня на причастность к другим аналогичным преступлениям в районе.

Обнаружили двух злоумышленников и работники Роменского отдела полиции. Там сотрудники криминальной полиции разоблачили 35-летнего местного жителя, что покусился на кошелек одного из посетителей местного магазина, в котором находились кредитные карточки и деньги в сумме 500 гривен, а участковые вычислили 38-летнего мужчину, который вломился в дом 59-летней женщины и украл оттуда металлические изделия.

А вот работники Сумского отдела полиции установили 27-летнего сумчанина, который обокрал жену своего родного брата, забрав женские золотые и серебряные украшения, 40-летнего местного жителя, который из автомобиля 32-летнего мужчины украл табачных изделий на общую сумму 9 тысяч гривен и двух 33-летних мужчину и женщину при попытке кражи личных вещей у своей приятельницы.

По всем фактам следователи полиции открыли уголовные производства по соответствующим частям ст.185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит наказание от уплаты немалого штрафа до лишения свободы сроком до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
view counter

По тематике

В Сумах полиция задержала на месте преступления криминальный дуэт
Сегодня 12:50

В Сумах полиция задержала на месте преступления криминальный дуэт

Злоумышленников заметила хозяйка дома и сообщила полицию. На вызов немедленно прибыли наряды полиции охраны и патрульной полиции....

Сегодня 10:57

Житель Сумщины обокрал собутыльника

33-летний бурынчанин после застолья с приятелем решил его обокрасть....

Вчера 17:59

За минувшие сутки полицейские Сумщины раскрыли 9 краж

Правоохранителям удалось не только найти злоумышленников, но и в большинстве случаев вернуть похищенное владельцам....

Вчера 08:39

Участковый задержал двух «металлистов»

Двое жителей одного из населенных пунктов Шосткинского района в поисках денег похитили с неработающего предприятия 200-килограммовые металлические двери....

В Сумах задержали шоколадного вора
10.04.2018 12:05

В Сумах задержали шоколадного вора

Патрульные задержали мужчину, который похитил шоколад для последующей перепродажи....

Новости

Депутат с годовой зарплатой в 20 тысяч гривен купил порше за 2,4 миллиона
Сегодня 18:28
Сумчане просят наказать виновных в растрате бюджетных средств на некачественной укладке плитки
Сегодня 18:23
У сумских копов появились терминалы для оплаты штрафов
Сегодня 17:45
На Сумщине заключили контракты с шестью руководителям областных КУ
Сегодня 17:00
На Сумщине стартовал весенний комиссионный осмотр дорог
Сегодня 16:29
На Сумщине собрали больше 800 тысяч для онкогематологии
Сегодня 16:16
На Сумщине за сутки полицейские раскрыли восемь краж
Сегодня 16:15
В полиции рассказали о новом виде мошенничества
Сегодня 15:51
На Сумщине полицейские изъяли два нелегальных ствола
Сегодня 15:47
Сумские копы учили девушек самообороне
Сегодня 15:34
«Виктория» в меньшинстве уступила «Металлургу»
Сегодня 15:30
У начальника полиции Сумщины увеличилась зарплата и наличные сбережения
Сегодня 15:08
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.